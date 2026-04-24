Индонезия обеспечила себе поставки нефти и СПГ из России

Джакарта обеспечила себе доступ к российским энергоресурсам на фоне дефицита, вызванного конфликтом в Персидском заливе, сообщает Reuters.

Решение было принято после встречи президента Индонезии Прабово Субианто с Владимиром Путиным в Москве. По словам министра энергетики Индонезии Юлиота Танджунга, объем закупок российской нефти составит 150 млн баррелей — этого должно хватить до конца года. В настоящее время правительство разрабатывает механизм реализации сделки. Объем импорта СПГ из России пока не определен.

Джакарта также рассматривает возможность получения нефти и газа из США. Страна уже импортирует около 1 млн баррелей в сутки, но этого недостаточно. Ранее Индонезия и США заключили торговое соглашение, предусматривающее закупку энергоносителей у американской стороны.

Танджунг подчеркнул, что Индонезия стремится диверсифицировать источники поставок для обеспечения стабильного внутреннего потребления. Таким образом, республика намерена снизить зависимость от нестабильных ближневосточных маршрутов и гарантировать энергобезопасность в условиях глобальной турбулентности.