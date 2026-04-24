ЦБ ужесточил прогноз по снижению ключевой ставки

По итогам заседания совета директоров Банка России 24 апреля ожидания по средней ключевой ставке в 2026 году ужесточились с 13,5-14,5 процента до 14-14,5 процента. Обновленный среднесрочный прогноз опубликован на сайте ЦБ.

Таким образом, регулятор отказался от планов снижать ставку более быстрыми темпами, чего от него требуют представители бизнеса, некоторые чиновники и депутаты.

Также ЦБ, опустив саму ставку с 15 до 14,5 процента сохранил умеренно-мягкий сигнал, как и на прошлом заседании, не став называть новое смягчение гарантированным.

Прогноз на следующий год ужесточен с 8-9 до 8-10 процентов, то есть стали более реальными сценарии, при которых денежно-кредитные условия останутся жесткими продолжительный срок.

Основной причиной такого решения стали ухудшение перспектив мировой экономики на фоне усиления геополитической напряженности из-за войны в Иране, а также опасение более высоких расходов федерального бюджета, сопровождаемых ростом структурного дефицита. В ЦБ подчеркивают, что если параметры бюджетной политики изменятся, то процесс снижения ключевой ставки придется существенно затормозить.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал ЦБ активнее снижать ставку в рамках поддержки отечественных компаний, а глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагал опустить ее сразу до 13,5 процента.