ЕС стал проигрывать конкуренцию Азии в борьбе за важный вид топлива

На фоне острого топливного кризиса азиатские страны начали выигрывать конкуренцию у европейских государств в борьбе за сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Kpler.

Блокировка Ормузского пролива в наибольшей степени ударила по топливным рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти государства сильно зависели от поставок энергоресурсов через важнейшую на Ближнем Востоке логистическую артерию.

На фоне перебоев в импорте азиатские страны стали предъявлять повышенный интерес к доступным на мировом энергорынке партиям СПГ. Страны Евросоюза (ЕС), которые также пострадали от топливного кризиса, в итоге оказались в трудном положении.

По итогам апреля сокращение экспорта сжиженного газа в европейский регион, согласно ожиданиям экспертов, может составить порядка трех процентов год к году. Это станет первым подобным падением с начала 2025-го. Такой динамике поспособствуют в том числе ремонтные работы на ряде терминалов в Испании, Италии, Германии и Греции, которые являются одними из ключевых импортеров СПГ в регионе.