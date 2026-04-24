Захарова заявила о подрыве энергобезопасности ЕС из-за санкций
Брюссель, вводя новые ограничения против российских энергоресурсов, подрывает собственную энергобезопасность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Она отметила, что, стремясь дестабилизировать глобальные энергорынки, Евросоюз фактически наносит вред и себе, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что 20-й пакет антироссийских санкций угрожает не только энергетической, но и продовольственной безопасности Евросоюза. По ее словам, новые меры предусматривают экспортно-импортные ограничения, в том числе на удобрения.
Накануне ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций.
Ранее ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа.