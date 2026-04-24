Негативные последствия могут превысить пользу от увеличения экспорта.

Как сказала на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, этот конфликт приведёт к снижению темпа роста мировой экономики, ускорению инфляции и более высоким ставкам. По её словам, из-за ситуации вокруг Ирана существенно возросли проинфляционные риски в российской экономике. Наша страна находится в той точке, когда перегрев спроса исчерпан, а инфляция ещё повышена, добавила Набиуллина.

Глава Банка России сообщила, что совет директоров сегодня рассматривал как сохранение ключевой ставки, так и её снижение на полпроцента, её повышение «разрывает порочный круг постоянного роста цен». Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка защищает доходы граждан.

Кроме этого, она рассказала, что Центробанк фиксирует сохранение высокого уровня сберегательной активности населения.

Набиуллина заявила о росте рисков в экономике России

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.