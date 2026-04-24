Стало известно, какие пункты ЕС может включить в 21-й пакет санкций

Евросоюз может включить запрет на поставки российской нефти в 21-й пакет ограничений, заявил News.ru политолог Юрий Светов. Эксперт напомнил, что в предыдущем, 20-м пакете эта мера была исключена, но теперь ее вновь могут вернуть в повестку. По его словам, Брюссель последовательно расширяет санкции, несмотря на то, что Россия уже адаптировалась к ним.

Ранее ЕС предпринимал попытки ограничить использование цифрового рубля для предотвращения торговли российским топливом в новых валютах. Кроме того, не исключено дальнейшее расширение санкционных списков за счет российских граждан. Сейчас под ограничениями Евросоюза уже находятся более 20 банков, а также свыше 2500 физических лиц и организаций.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о начале работы над 21-м пакетом, подчеркнув, что Брюссель намерен демонстрировать приоритетность Украины. По словам Светова, Россия относится к таким действиям спокойно, воспринимая их как неизбежный форс-мажор. Москва уже знает, как действовать в этих условиях, утверждает собеседник.

Эксперт также иронично заметил, что, возможно, пока европейские чиновники заняты разработкой новых рестрикций, они «меньше гадостей делают по другим направлениям».