Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

Цифровой рубль станет частью российской экономики постепенно, Банк России хочет сделать его использование удобным, чтобы люди сами выбирали такой вариант. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила его председатель Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она пообещала не навязывать новый способ оплаты и не дискриминировать тех граждан, что принципиально откажутся от взаимодействия с ним.

«Будут также люди, которые не захотят им пользоваться, и это тоже абсолютно нормально. Мы никак не собираемся форсировать процесс внедрения цифрового рубля», — заверил глава ЦБ, признав, что вокруг нововведения много мифов.

Между тем, по словам Набиуллиной, с точки зрения прозрачности платежей и защиты банковской тайны цифровой рубль ничем не отличается от других безналичных способов оплаты.

Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу в России стартовало в 2026 году. К настоящему времени он доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям, а с 1 сентября крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны предоставить возможность совершать операции с цифровыми рублями всем.

Летом прошлого года опрос ВЦИОМ показал, что не видят никаких плюсов в цифровом рубле 40 процентов россиян — это на девять процентных пунктов больше, чем годом ранее. Скептически настроенным гражданам не нравятся риски утечек персональных данных и возможность значительно более подробного отслеживания трансакций со стороны государства.