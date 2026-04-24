Россиян предупредили о новом снижении ставок по вкладам

В ближайшие недели средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 13%. К концу года доходность вкладов снизится до 11–12%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он пояснил, что депозиты будут дешеветь из-за снижения ключевой ставки.

«Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России по итогам второй декады апреля снизилась до 13,4%. Это самый низкий показатель с октября 2023 года. Несмотря на снижение доходности, банковские вклады все еще остаются выгодным инструментом для сбережений. Они позволяют зафиксировать реальную доходность — то есть получить процент выше текущей инфляции. Поэтому вкладчикам сейчас стоит по возможности фиксировать текущие высокие ставки на максимально долгий срок», — отметил Васильев.

По его словам, после снижения ключевой ставки банки, как правило, довольно быстро пересматривают условия по вкладам. При этом наиболее привлекательные предложения чаще всего сохраняются на короткие сроки или доступны в рамках отдельных акций, заключил аналитик.

ЦБ на заседании 24 апреля восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15% до 14,5%.