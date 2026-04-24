Песков рассказал об отношении Кремля к решениям ЦБ

Кремль по-прежнему доверяет решениям Центрального банка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос автора Telegram-канала «Юнашев Live» Александра Юнашева о том, как в администрации относятся к действиям регулятора.

«Президент неоднократно об этом говорил в публичных выступлениях», — напомнил Песков.

Он подчеркнул, что решения об изменении ключевой ставки остаются полномочиями и прерогативой Банка России, поэтому «нужно ориентироваться на их точку зрения».

24 апреля Центральный банк снизил ключевую ставку еще на половину процентного пункта, до 14,5%. В ЦБ это решение объяснили тем, что внутренний спрос в экономике уже приблизился к возможностям бизнеса наращивать выпуск товаров и услуг.

Финансовый рынок ожидал снижения ключевой ставки. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики полагают, что вслед за этим ставки по вкладам начнут быстро снижаться и в ближайший месяц составят 12,5–13,8%. Ипотека и потребительские кредиты тоже подешевеют, но медленнее, а рубль, скорее всего, почти не отреагирует на снижение ставки.

