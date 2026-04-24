Набиуллина объяснила появления на публике без броши

Глава Центрального банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о том, когда она снова начнет носить броши. Об этом сообщает Life.

Как сообщает издание, раньше брошь Набиуллиной имела большое символическое значение для рынка — однажды глава ЦБ надела брошь с аистом в день снижения ставки. Участники рынка увидели в этом знак, после чего начали искать в этом аксессуаре сигналы, по которым можно было заранее узнать решение о намерениях регулятора. Например, брошь с голубем воспринималась как сигнал о снижении ставки и мягкой политике ЦБ, а аксессуар с хищной птицей — знак о повышении и ужесточении политики.

По словам Набиуллиной, пока что ждать возвращения аксессуаров не стоит.

«Еще не время», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%.