Набиуллина призналась, что время для брошек еще не пришло

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в разговоре с корреспондентом Life Александром Юнашевым, что время для знаменитых брошек, которые она раньше надевала на свои пресс-конференции после оглашения решений по ключевой ставке, еще не пришло.

«Еще не время», — сказала глава ЦБ в ответ на вопрос журналиста о том, когда она наденет брошку.

Набиуллина впервые выступила без брошки на традиционной пресс-конференции в конце февраля 2022 года. С тех пор она ни разу не появлялась с этим украшением на публике.

Центробанк России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5%, как предполагал консенсус-прогноз «Газеты.Ru».