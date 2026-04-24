Инфляция у нас не затухает, а её причины находятся вне зоны контроля Центробанка. Текущая ключевая ставка по факту носит запретительный характер — из‑за этого серьёзно страдают отрасли, не связанные с бюджетным финансированием: доступ к кредитам для них фактически закрыт. Снижать ставку в условиях высокой инфляции — рискованное решение, близкое к безумию. Наглядный пример — Турция при Эрдогане. Президент страны придерживался спорной концепции: он считал, что инфляцию можно победить за счёт снижения ключевой ставки. На практике же это привело к обратному эффекту: снижение ставки на фоне растущей инфляции спровоцировало её дальнейший разгон и обвал национальной валюты — падение курса лиры. Похоже, Центробанку «выкручивают руки». Но если источник инфляции лежит вне компетенции ЦБ, то снижение ставки не решит проблему, а лишь усугубит её. В результате можно ожидать роста цен на товары в России — причём затронет это как отечественную, так и импортную продукцию.

Василий Солодков Директор Банковского института НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук