Фон дер Ляйен: Евросоюз потерял €25 млрд из-за войны на Ближнем Востоке

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз понёс потери в размере €25 млрд из-за военной операции США и Израиля против Ирана, что связано с ростом цен на энергоресурсы.

«За 54 дня с начала конфликта наш счёт за закупленные углеродные ресурсы вырос на €25 млрд, причём мы не закупили ни на одну молекулу больше», — цитирует её ТАСС.

При этом глава ЕК отметила, что европейские страны должны «ускорить внедрение альтернативных источников энергии».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей усугубит его проблемы в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке.