Минфин отправил кабмину предложения по поэтапному НДС на электронику

Минфин отправил правительству предложения о новых правилах регулирования для товаров электронной торговли.

Поправки в Налоговый кодекс России предполагают поэтапное повышение ставки до стандартной.

«В 2027 году она составит 7%, в 2028 году — 14%, с 2029 года к таким товарам будет применяться общая ставка в размере 22%», — следует из заявления ведомства.

Ранее Госдума одобрила освобождение части бизнеса от НДС до конца 2026 года.