Министр финансов США высказался о повторном снятии санкций с российской нефти

Повторного снятия санкций с российской нефти не планируется. Об этом высказался американский министр финансов Скотт Бессент в интервью агентству Associated Press.

«Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая [была загружена на суда и] находится в море, во многом исчерпана», — сказал он.

По его словам, Вашингтон также не планирует выпускать новую генеральную лицензию, которая разрешила бы продажу загруженной на танкеры иранской нефти.

«[Этого не будет] в отношении иранцев. Действует блокада, нефть не вывозится», — добавил министр.

Ранее Бессент рассказал, что десять стран попросили США продлить разрешение на покупку нефти у РФ.