Раскрыт смысл галстука с крысами у топ-менеджера ЦБ

Галстук топ-менеджера Центробанка России Алексея Заботкина с изображением крыс не нарушает деловой протокол и является осознанной деталью образа уверенного в себе человека. Об этом в пятницу, 24 апреля, рассказала стилист Вероника Баженова.

— С точки зрения классического делового стиля такой галстук, конечно, выбивается из строгого протокола. Но в данном случае аксессуар не выглядит вульгарно или вызывающе. Цвет спокойный, сдержанный, рисунок мелкий. Только при ближайшем рассмотрении можно разглядеть крыс, — отметила эксперт.

Баженова добавила, что молодому специалисту такой галстук надевать не стоит, но для чиновника высокого уровня это допустимо. По ее словам, аксессуар находится на грани уместности, но не пересекает ее, передает «МК».

— Галстук как бы говорит, что человек понимает правила, но может позволить себе поиграть, — подытожила эксперт, объясняя возможный посыл или символизм этого предмета одежды.

