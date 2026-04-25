ЕС введет новый запрет против российского газа

Европейский союз (ЕС) с 25 апреля введет новый запрет против российского сжиженного природного газа (СПГ) — ограничение затронет импорт ресурса по краткосрочным контрактам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что эмбарго коснется поставок по договорам со сроком менее года, что станет первым шагом ЕС к полному отказу от импорта энергоресурсов из РФ. С 17 июня запрет распространится на трубопроводный газ, а к осени 2027 года планируется полное прекращение импорта.

В статье подчеркивается, что ограничение вводится на фоне энергетического кризиса из-за войны США с Ираном.

По итогам февраля закупки странами ЕС российского газа сократились почти в два раза в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажа СПГ за год упала в 1,8 раза, за месяц — на 18 процентов, до 454,1 миллиона евро.