Названо имеющееся только у России сырье

Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат. Об этом РИА Новости сообщила завлабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Она уточнила, что этот концентрат незаменим в высокотемпературных технологиях.

«Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений», — рассказала Левашенко.

Собеседница агентства отметила, что бадделеитовый концентрат производится лишь на одном предприятии и применяется в производстве огнеупорных материалов в качестве защитных конструкций, для керамики, а также в литейном производстве. Кроме того, подчеркивается, что из-за уникальности и узкой специализации цена данного концентрата не зависит от колебаний на мировых рынках.

