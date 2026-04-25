Многомиллиардный кредит ЕС для Украины признали недостаточным

Выделенного Европейским союзом (ЕС) кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины может оказаться недостаточно, поскольку потребности Киева выросли за время одобрения этих средств. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов.

«По словам дипломатов, дефицит финансирования Украины на следующий год увеличился с момента первоначального планирования кредита. Украине необходимо дополнительно 19 миллиардов евро для покрытия бюджетных потребностей в следующем году, заявили они. Это означает, что лидерам ЕС, возможно, придется снова обратиться за новым кредитом в десятки миллиардов евро через 12 месяцев», — говорится в материале.

Многомиллиардный кредит должен был покрыть две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. По данным газеты, Япония и западные страны, такие как Великобритания, ведут переговоры о предоставлении необходимых 45 миллиардов евро до конца 2027 года, но никаких средств пока не выделено.

Ранее агентство Reuters сообщало, что выделенный Евросоюзом кредит Киеву в 90 миллиардов евро не сможет полностью покрыть военные расходы Украины. Утверждается, что одобрение кредита стало спасательным кругом, но Киеву могут потребоваться дополнительные средства для удовлетворения военных нужд.