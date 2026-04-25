Подсчитано, какая сумма понадобится для восстановления Украины

Украине для восстановления понадобятся более $800 млрд, однако привлечь такие суммы будет крайне сложно — из-за высоких военных и экономических рисков. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey.

В отчете говорится, что инвесторов сдерживают сразу несколько факторов: риски разрушения активов из-за российско-украинского конфликта и срыва проектов, политическая нестабильность, колебания местной валюты, слабость экономики и неопределенность регулирования. Даже после завершения вооруженных действий эти риски, как ожидается, сохранятся, что будет удерживать стоимость заимствований на высоком уровне.

Эксперты считают, что в первые пять лет Украине для восстановления потребуются около $360 млрд из внутренних и внешних источников, чтобы поддержать экономику и избежать затяжной стагнации.

Однако стране не хватает собственных ресурсов. Госбюджет будет ограничен, а внутренний бизнес и финансовый рынок не в силах обеспечить нужный объем инвестиций. В результате Украина будет зависеть от внешнего финансирования, говорится в статье. Лишь в первые пять лет республике необходимо будет привлечь $120–140 млрд иностранного долга.

