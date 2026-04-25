Путин подписал закон о нулевом НДС для мелкого общепита до конца года

Небольшие столовые и кафе до конца этого года освободят от обязанности платить налог на добавленную стоимость (НДС). Президент России Владимир Путин подписал такие поправки в Налоговый кодекс.

В декабре 2025 года на итоговой пресс-конференции владелец пекарни из Люберец Денис Максимов рассказал президенту, что новые налоговые правила могут усложнить работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю. Тогда глава государства заявил, что этот сектор должен иметь возможность комфортного перехода, без чрезмерного роста нагрузки. После этого он поручил разработать необходимые изменения.

Предприятия общепита освобождаются от уплаты НДС на услуги питания с 1 апреля до конца 2026 года, но при условии, что не менее 70% доходов поступает от этой деятельности.

Срок подачи уведомления о переходе на упрощенную систему или об уточнении объекта налогообложения продлен до 1 июня 2026 года. Это касается ИП, которые ранее применяли патентную систему.

Для применения пониженных тарифов страховых взносов малым и средним предприятиям в обрабатывающей промышленности больше не нужно подтверждать 70-процентную долю доходов от основного вида деятельности. Кроме того, от уплаты НДС освобождаются безвозмездные услуги по догазификации.