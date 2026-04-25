Россия может ввести новые пошлины на удобрения и другие товары для ЕС. Это будет симметричный ответ на эстонскую инициативу по дополнительному финансированию киевского режима. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В мессенджере Max Медведев прокомментировал идею «премьера мировой супердержавы Эстонии». Тот призвал обложить товары из России пошлинами, чтобы «дополнительно финансировать» Киев.

«В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счёт которых финансировать российский ВПК», — предложил Медведев.

По его словам, это приведет к тому, что в ЕС подорожают продукты, а у России будет «больше ракет, дронов, тяжёлых управляемых планирующих бомб для СВО».

Эстония предложила новый способ помочь Украине за счет России

Ранее Медведев заявил, что Россия находится в состоянии войны с силами, которые желают её полного исчезновения с политической карты мира.