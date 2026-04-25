Власти Финляндии заявили о финансовом кризисе в стране

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра в эфире телерадиокомпании Yle (программа Ykkösaamu) охарактеризовала финансовое положение страны как «чрезвычайно сложное». Заявление прозвучало на фоне подготовки нового плана бюджетных сокращений на период 2027–2030 годов, который правительство недавно представило общественности.

По словам главы минфина, отношение государственного долга к ВВП Финляндии уже приближается к 90%, экономический рост практически нулевой, а безработица остается высокой. К этому добавляется демографическое давление. Старение населения требует все больше средств на пенсии и соцобеспечение, что серьезно осложняет балансировку бюджета.

На этой неделе кабинет министров анонсировал сокращение расходов на социальную сферу и здравоохранение в размере €240 млн. Пурра отвергает обвинения в том, что меры ударят по самым уязвимым. Она пояснила, что правительство стремилось направить экономию на тех, кто способен платить, хотя пришлось также повысить стоимость посещения медцентров. Министр уточнила, окончательные решения принимают округа социального благополучия, но общие рамки задает именно правительство. Об этом сообщает RTVI.

Пурра заявила, что значительную долю расходов составляют пенсии, соцобеспечение и оборона, и экономия на этих статьях неизбежна — вопреки мнению оппозиции. При этом вводить новые меры поддержки для бизнеса сейчас практически бессмысленно. Вместо этого политика должна усиливать рыночные механизмы, поскольку частный сектор Финляндии, ориентированный на рынок, невелик.

Отдельную критику глава минфина высказала в адрес предыдущего левоцентристского правительства. По её словам, но вводило финансово неоправданные льготы и программы — например, льготы на электровелосипеды. Теперь же, подчеркнула Пурра, страна вынуждена расплачиваться за прошлые решения и принимать непопулярные, но необходимые меры для стабилизации государственных финансов.