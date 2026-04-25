Министр финансов Финляндии Риикка Пурра на фоне подготовки новых сокращений бюджета 2027—2030 годов заявила о чрезвычайно сложном финансовом положении страны.

«Состояние государственных финансов крайне сложное, а соотношение долга к ВВП приближается к 90%», — цитирует её телерадиокомпания Yle.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал политику президента Финляндии Александра Стубба.

Также он заметил, что Стуббу стоит отправиться в Москву на фоне эскалации в отношениях с Россией.