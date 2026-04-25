Премьер Саксонии предрек Германии катастрофу

Острый дефицит муниципальных бюджетов ФРГ в 35 миллиардов евро ведет к масштабному сокращению социальных и научных программ, ставя страну на грань катастрофы, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выразил серьезную обеспокоенность экономическим положением страны, передает РИА «Новости».

Политик уверен, что государству необходимо срочно перенимать зарубежный опыт для предотвращения глубокого кризиса.

«Германия сейчас снижает обороты, у муниципалитетов не хватает 35 млрд евро, поэтому становится меньше культуры, библиотек и социальной работы в школах. У нас недостаточно денег на науку, а значит, меньше выдающихся достижений. Мы попадаем в спираль, которая может закончиться катастрофой», – заявил Кречмер.

В качестве позитивного примера спикер привел соседнюю Польшу, экономика которой демонстрирует более высокие показатели. Он призвал тщательно проанализировать польские затраты на энергию и рабочую силу, чтобы сделать соответствующие выводы. Политик добавил, что текущее правительство теряет популярность из-за неспособности придать государству позитивный импульс.

Ранее Федеральное статистическое бюро информировало об увеличении государственного дефицита почти на 30 млрд евро, показатель достиг 127,3 млрд евро. На фоне роста цен на энергоносители Министерство экономики также понизило прогноз роста ВВП на текущий год до 0,5%, а на следующий – до 0,9%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэкономики Германии Катерина Райхе признала факт глубокого кризиса на фоне высоких затрат на энергоносители.

Премьер Саксонии Михаэль Кречмер ранее предложил возобновить поставки российского газа для стабилизации экономики.