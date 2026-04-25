В ЕС вступил в силу запрет на поставки российского СПГ

Официально вступил в силу запрет странам-членам ЕС импортировать из России СПГ по краткосрочным контрактам. Значительное снижение поставок российского топлива в Европу произойдет в 2027 году, сообщает ТАСС.

Как отмечает Bloomberg, Евросоюз вводит запрет на импорт российского СПГ в неудачное время. Европа отказывается от надежного поставщика во время сезона закачки газа. Страны-члены не могут пополнить свои истощенные запасы из-за перебоев с мировыми поставками с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Тем временем цены на СПГ подскочили на 40%. Пятая часть мировых запасов сосредоточена в Персидском заливе. В перспективе европейцы столкнутся с растущей конкуренцией по энергоносителям со стороны Азии.

Ранее глава компании ENI Клаудио Дескальци раскритиковал решение ЕС, призвав к отмене запретов на импорт СПГ из России.

По его словам, необходимо приостановить действие запрета на поставки 20 млрд м3 российского газа в виде СПГ. Нынешний кризис из-за иранской войны является самым значительным за последние 40 лет. Война в Ираке, финансовый кризис 2008 года, Covid и конфликт на Украине привели к падению поставок на 3-7 млн баррелей в сутки. Сейчас речь идет о снижении на 11-12 млн баррелей. Это приведет к тому, что в Европе больше не будет европейского или национального производства.