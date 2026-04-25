Глава TotalEnergies предложил новый способ снять зависимость от Ормуза

Новая трубопроводная сеть могла бы стать выходом из ситуации с зависимостью мировой энергосистемы от Ормузского пролива, считает глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне, свое мнение он высказал в беседе с AFP.

© Российская Газета

Патрик Пуянне посетовал на недостаточность альтернативных путей отхода от Ормузского пролива. Остроту проблемы "высветил" ближневосточный конфликт.

Французский управленец считает, что справиться с зависимостью мировой энергосистемы от Ормуза помогут инвестиции в строительство сети трубопроводов. Такой путь обеспечит наибольшую устойчивость, уверен Пуянне.

Иначе, если ситуация на Ближнем Востоке не поменяется в лучшую сторону в ближайшие месяцы, Европу ждет "эпоха дефицита" энергоресурсов.

Ранее американский экономист, профессор Джеффри Сакс предупредил о назревании мирового экономического кризиса из-за ситуации с Ормузским проливом. Ведь через эту водную артерию "проходит огромный и чрезвычайно важный поток ресурсов - нефти, газа, удобрений, нефтехимической продукции, алюминия".