TotalEnergies: инвестиции в трубопроводы могут снизить зависимость от Ормуза

Инвестиции в новые нефтепроводы, вероятно, могли бы снизить зависимость мировой энергетики от Ормузского пролива.

Такую точку зрения выразил глава французской топливной компании TotalEnergies Патрик Пуянне. По его словам, которые приводит РИА Новости, страна может столкнуться с дефицитом энергии, если конфликт продолжится.

Пуянне отметил, что строительство новых нефтепроводов также позволит повысить «устойчивость» системы с поставками нефти на мировой рынок.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила об уходе мировых энергокомпаний с Ближнего Востока в Африку и Америку.