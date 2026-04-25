Китай призвал ЕС исключить свои компании из антироссийских санкций

Китай выступает против внесения местных компаний в 20-й пакет санкций Евросоюза против России и призывает исключить их из списка. Об этом в субботу, 25 апреля, заявили в Министерстве коммерции КНР.

ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России внес в санкционный список шесть китайских компаний. В министерстве сообщили, что Китай призывает ЕС немедленно исключить компании и частных лиц страны из списков.

— ЕС, игнорируя многократные представления и возражения Китая, нагло включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

23 апреля глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС приняли 20-й пакет санкций против России. Изначально пакет планировали утвердить 23 февраля 2026 года, однако его принятие было отложено из-за позиции Венгрии, которая увязывала решение с возобновлением работы нефтепровода «Дружба».

Тем временем лидеры ЕС начали активную работу над 21-м пакетом санкций против России. Уточняется, что в ЕС стремятся снять некоторые прежние «красные линии» по санкциям.