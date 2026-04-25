Экономист: Бюджетное правило создает предсказуемую среду для экономики

Экономист Сафонов: Бюджетное правило создает предсказуемую среду для экономики
Возобновление операций Минфина по покупке и продаже иностранной валюты и золота направлено на достижение нескольких ключевых целей, пояснил "РГ" профессор Финансвого университета при кабмине РФ Александр Сафонов.
"Этот механизм является важным инструментом управления экономикой, который помогает сглаживать влияние внешних факторов на бюджет и курс рубля", - говорит эксперт.
Он пояснил, что бюджетное правило позволяет создать более предсказуемую среду для бизнеса и людей, снижая резкие колебания в экономике, которые могут быть вызваны изменениями цен на энергоносители. Это особенно важно в условиях изменчивой конъюнктуры рынка нефти и газа.
"Колебания цен на нефть и газ напрямую влияют на нефтегазовые доходы бюджета. Бюджетное правило помогает сглаживать их. В периоды высоких цен излишки направляются в резервы, а в периоды низких - используются для компенсации выпадающих доходов", - продолжает Сафонов.
В марте валютные операции были приостановлены в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве. Возобновление операций позволит продолжить формировать "подушку безопасности" за счет направления излишков нефтегазовых доходов в резервы в периоды их роста.
Что касается курса рубля, то бюджетное правило выполняет двойную функцию: в периоды высоких цен на нефть Минфин покупает валюту, увеличивая на нее спрос и оказывая давление на рубль (ослабляя его). В периоды низких цен происходит обратный процесс - продажи валюты поддерживают курс рубля. Таким образом, механизм помогает избежать чрезмерного укрепления или ослабления национальной валюты, заключил эксперт.
Напомним, ранее Минфин РФ уведомил о возобновлении с мая операций, связанных с покупкой и продажей иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Определяться объем майских операций будет с учетом размера отложенных в марте и апреле операций.