Назван новый прогноз по ключевой ставке: россиян ждёт сюрприз

К концу 2026 года Банк России может снизить ключевую ставку до 12%, заявил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков на форуме в Перми. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам эксперта, ставка продолжит снижаться и в 2027 году, но быстрого роста экономики ждать не стоит — рынок труда полностью исчерпал свой резерв.

Напомним, что 24 апреля Центробанк (ЦБ) восьмой раз подряд снизил ставку — на 0,5 п. п., до 14,5%. Дальнейшие шаги зависят от замедления инфляции.

Кабаков отметил замедление роста ВВП: с 4,9% в 2024 году до 1% в 2025-м. В 2026 году ожидается рост около 1%. Среди рисков эксперт назвал приближение «момента Мински» — резкого обвала активов из-за схлопывания пузыря. Главный плюс российского рынка — высокая доходность.