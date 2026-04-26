Ограничения в Ормузском проливе могут резко снизить спрос на топливо

Мировой нефтяной рынок столкнулся с нарастающим давлением на фоне продолжающегося кризиса в районе Ормузского пролива. Аналитики предупреждают, что затянувшаяся нестабильность в регионе может привести к заметному снижению глобального спроса на топливо. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам экспертов, чем дольше сохраняются ограничения в стратегически важном морском коридоре, тем сильнее странам придётся корректировать уровень потребления нефти. Сокращение спроса, по сути, станет вынужденной мерой для балансировки рынка, где предложение уже снизилось как минимум на десять процентов.

Специалисты отмечают, что потенциальные потери поставок могут достигать миллиарда баррелей, что значительно превышает объёмы стратегических резервов, ранее использованных рядом государств для стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов.

Использование накопленных запасов пока позволяет сдерживать резкие колебания цен, однако продолжительная блокировка пролива, которая, по данным источников, длится уже несколько недель, постепенно отражается на глобальной динамике спроса.

Главный экономист компании Trafigura Group Саад Рахим заявил, что снижение потребления происходит даже в регионах, которые не являются ключевыми центрами формирования цен. По его словам, мировой рынок приблизился к «критической точке перелома», при которой дальнейшее ухудшение ситуации может привести к более масштабной корректировке спроса.

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее развитие кризиса будет напрямую влиять на баланс нефтяного рынка и поведение потребителей по всему миру.