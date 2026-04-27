Минфин в мае возвращается на валютный рынок: что будет с рублем

Прервав двухмесячную тактическую паузу, Минфин с мая возобновит операции с валютой и золотом по бюджетному правилу. Решение связано с благоприятной для России конъюнктурой на сырьевых рынках: после того, как ближневосточный кризис разогнал в марте цены на нефть Urals, нефтегазовые доходы казны превысили цену отсечения в $59 за баррель. Что, в свою очередь, позволяет ведомству Силуанова накапливать резервы в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Вот только рубль в этой ситуации почти наверняка ослабеет. Вопрос — насколько?

«Решение принято в «целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему», - сказано в сообщении Минфина.

Изначально предполагалось, что министерство вернется к валютным операциям с 1 июля. Однако вопрос разрешился раньше, поскольку на фоне блокировки Ираном Ормузского пролива, по которому шла пятая часть мировых поставок нефти, котировки «черного золота»(в том числе, российского сорта Urals) пошли в рост.

Приостановив в начале марта исполнение операций по бюджетному правилу, Минфин объяснил это необходимостью корректировки базовой цены на нефть в $59 за баррель. Напомним, речь идет о механизме, который сглаживает влияние сырьевых доходов на экономику. В его основе лежит так называемая цена отсечения. Если фактическая цена выше базовой, избыточные доходы направляются на покупку валюты и золота. Если ниже, то Минфин, напротив, продаёт валюту из ФНБ.

Начиная с июля 2025-го из-за низких цен на нефть ведомство ежедневно продавало валюту и золото по этому механизму. В январе и феврале 2026-го объём сделок был рекордным в эквиваленте 12,8 млрд и 11,9 млрд рублей ежедневно.

Возобновление с мая практики именно покупки валюты и золота означает, что часть нефтегазовых доходов будет уходить не напрямую в экономику, а в резервы. Тем самым государство сигнализирует рынкам о переходе к более консервативной финансовой политике, равно как о том, что не станет препятствовать закономерному в этих условиях ослаблению рубля.

«Рост цен на Urals в марте — до примерно $75 за баррель, а во втором квартале, по оценке аналитиков, потенциально до $92, — означает, что нефтегазовые доходы бюджета устойчиво превышают цену отсечения в $59 за баррель, - говорит финансовый аналитик, частный инвестор Федор Сидоров. - Продолжать паузу в такой ситуации значило бы упустить возможность накапливать резервы в ФНБ — именно ради этого механизм и создавался. Плюс, у Минфина накопились два месяца «отложенных» операций за март и апрель, которые теперь войдут в майский объём. Это само по себе делало досрочное возвращение логичным».

Рубль укрепился весной именно потому, что Минфин стоял в стороне: экспортная выручка от дорогой нефти лилась на рынок без компенсирующих покупок валюты. Доллар опустился ниже 76 рублей, юань — ниже 11. Теперь Минфин возвращается как покупатель валюты, и давление на рубль неизбежно, рассуждает Сидоров. По его словам, вероятен возврат к уровням около 85 рублей за доллар, а юаня — выше 12 рублей до конца года.

«Возобновление валютных операций Минфина — это сигнал не только для валютного рынка, но и для ЦБ, - отмечает глава финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. - Два месяца без бюджетного правила дали рублю возможность укрепиться до уровней, при которых импортная составляющая инфляции заметно снизилась. Годовая инфляция к 20 апреля опустилась до 5,7%, инфляционные ожидания населения — до 12,9%, что позволило ЦБ 24 апреля снизить ставку на 50 б.п., до 14,5%. Теперь ситуация разворачивается: Минфин возвращается как покупатель валюты, рубль начнёт постепенно слабеть, и это создаст умеренный проинфляционный импульс через удорожание импорта. Регулятор это прекрасно понимает — не случайно его риторика на последнем заседании осталась осторожной, а следующий шаг по ставке поставлен в зависимость от «устойчивости замедления инфляции».

Главный вопрос сейчас — не само по себе ослабление рубля, а его темп и масштаб, считает эксперт. По его мнению, майский объём валютных покупок будет нестандартным: в него войдут отложенные операции за март и апрель. То есть, давление на рубль в мае окажется разовым образом выше, чем в штатном режиме.