Орешкин назвал экономическую ситуацию в России «очень непростой»

Экономическая ситуация в России очень непростая, в частности из-за дефицита ресурсов и нехватки кадров. Об этом заявил замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин 26 апреля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

© Парламентская газета

По словам Орешкина, экономическому развитию в России мешают дефицит ресурсов и кадров. Также он отметил, что медленно происходят структурные изменения и внедрение технологий.

При этом, Орешкин подчеркнул, что отрицательная экономическая динамика не связана с интернет-ограничениями. По его словам, есть другие, гораздо более значимые факторы, влияющие на экономику.