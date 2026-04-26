Названа причина сокращения рыболовства в ЕС

Резкий рост цен на топливо привел к тому, что многие рыбаки стран Евросоюза перестали выходить в море, передает датская телерадиокомпания DR.

Масштабный конфликт на Ближнем Востоке привел к блокировке Ормузского пролива, уменьшению трафика судов в макрорегионе и, как следствие, росту цен на нефть и нефтепродукты, удобрения, продукты, алюминий, пластик.

В частности, в ряде стран Европы цена дизельного топлива выросла на 70%.

На фоне этого, уточнил председатель рыболовной ассоциации порта города Тюборён Альфред Фискер Хансен, профессия перестала была рентабельной, у рыбаков пропал интерес выходить в море.

В ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europêche пожаловались, что рыбаки несут потери из-за цен на топливо, им требуется помощь Брюсселя, компенсация затрат.

Ранее сообщалось, что энергокризис крайне негативно отразился на работе крупных авиакомпаний.

В частности, немецкая Lufthansa объявила об отмене 20 тысяч рейсов на летне-осенний период, грузинская авиакомпания Georgian Airway признала, что может обанкротиться из-за роста цен на авиатопливо.