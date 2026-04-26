Стало известно, как война в Иране отразилась на дубайском шоколаде

Заводы, производящие популярный дубайский шоколад, столкнулись со значительными проблемами из-за нарушения логистики на фоне войны на Ближнем Востоке, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

США и Израиль 28 февраля ударили по военным и гражданским объектам на территории Ирана. КСИР в ответ произвел серию ракетных атак по американским военным базам. Обмен ударами продолжался до 8 апреля, когда стороны заключили перемирие.

Конфликт, заметили журналисты, привел к росту цен на нефть и нефтепродукты, удобрения, металлы, а также на иранские фисташки, которые являются ключевым ингредиентом при производстве дубайского шоколада.

Авторы статьи уточнили, что на Исламскую Республику приходится около пятой части мирового производства и 25–30% экспорта фисташек. Война нарушила логистику, вынудила судоходные компании менять маршруты, привела к росту затрат, пояснили обозреватели.

Специалисты аналитического портала Expana уточнили, что конфликт усугубил сложную ситуацию на рынке фисташек — в прошлом году урожай этого вида орехов оказался существенно ниже ожиданий в Иране, Турции и США.