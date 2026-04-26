В Индии отказались раскрывать данные по закупкам нефти в РФ

Сведения об импорте Индией нефти из России не могут быть переданы частным лицам в рамках индийского закона о праве на информацию (RTI Act), предоставляющего возможность любому гражданину южноазиатской республики затребовать интересующие данные от властей страны. Как сообщает в воскресенье газета The Economic Times, такое решение вынесла группа по нефтяному планированию и анализу (PPAC), действующая под эгидой министерства нефти и природного газа Индии.

Согласно предоставленному данной структурой обоснованию, подобная чувствительная информация напрямую затрагивает национальные интересы Нью-Дели, а также имеет "коммерческий и конфиденциальный" характер.

Так правительство Индии ответило на ранее поступивший гражданский запрос раскрыть информацию об объемах торговли нефтью с Россией в период с июня 2022-го по июнь 2025 года. При этом запрашивавших данные сведения также интересовала разбивка по конкретным индийским нефтяным компаниям, сотрудничающим с РФ.

В своем решении центральная информационная комиссия правительства Индии, отвечающая за исполнение положений закона RTI, со ссылкой на решение PPAC пояснила, что раскрытие запрошенных данных "нанесет ущерб стратегическим и экономическим интересам страны, а также повлияет на отношения с иностранными государствами".

Можно предположить, что подобным образом центральное правительство Индии стремится защитить национальный энергетический сектор от санкционного давления со стороны западных стран, настойчиво требующих от Нью-Дели свернуть обоюдовыгодное энергосотрудничество с Россией. В свою очередь, официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал неоднократно заявлял, что Индия исходит из приоритета обеспечения энергобезопасности своего населения и будет это делать так, как считает нужным.