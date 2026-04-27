Банки могут перейти на ИНН из-за проблем с доступом к данным МВД

Основным документом при идентификации клиентов банков может стать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).Об этом говорят эксперты, опрошенные «Известиями».

Сейчас кредитные организации проверяют личность через систему межведомственного взаимодействия и запросы в МВД. Однако недавно доступ к этой системе отключили без объяснения причин, что заметно повлияло на работу финансовых организаций.

ИНН не меняется в течение жизни и может стать надёжной базой для проведения операций, полагают специалисты. Номер уже постепенно закрепляется как ключевой элемент финансовой инфраструктуры. Например, с марта 2025 года ИНН обязателен при оформлении кредитов, с июля этого года он станет ключевым идентификатором в СБП. ЦБ обязывает банки привязывать его к счетам клиентов.

При этом эксперты отмечают, что ИНН сам по себе не удостоверяет личность и не заменяет паспорт полностью. Наиболее эффективной выглядит комбинированная модель: ИНН выступает базовым постоянным идентификатором, паспорт используется для подтверждения личности, а при необходимости подключается биометрия. Такой подход повышает надёжность всей системы.

Сейчас доступ к базам МВД планируют сделать платным.

Предложенный тариф — 50 рублей за один запрос. По расчётам Минфина, при среднегодовом объёме в 2,4 миллиарда обращений это даст бюджету около 120 миллиардов рублей в год.

Однако банки предупреждают, что расходы переложат на клиентов, что приведёт к росту стоимости услуг. Альтернативой может стать именно переход на ИНН как основной идентификатор.