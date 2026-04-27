Силуанов анонсировал пересмотр планов по доходам от нефти

Утвержденные темпы снижения цены отсечения в бюджетном правиле, которая определяет объем средств, передаваемый в Фонд национального благосостояния (ФНБ) или в обратном направлении, более неактуальны. Пересмотр планов анонсировал министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

В ходе заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании он объяснил, что правительству следует ориентироваться на те ценовые параметры углеводородов, что сложились в последнее время. И речь идет не только о марте и апреле, потому что нынешний взлет стоимости сырья обеспечен разовыми факторами.

«Наше предложение будет заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь этой лесенки», — подчеркнул он.

Под «лесенкой» министр имеет в виду план постепенного снижения цены отсечения с 59 долларов за баррель до 55 долларов к 2030 году. Проблемы с ней возникли в начале 2026 года, когда стоимость российской нефти рухнула до многолетних минимумов, что при неизменности бюджетного правила грозило быстрым исчерпанием ФНБ.

Однако в момент, когда Минфин приготовился пересмотреть цену отсечения, Израиль и США начали операцию в Иране, после чего последний перекрыл Ормузский пролив, и нефтяные котировки по всему миру взлетели. Соответственно, доходы России от продажи нефти выросли, однако насколько эта тенденция окажется устойчивой, никто не знает, что создает неопределенность при планировании.

Цена отсечения фактически определяет такую стоимость продажи нефти, при которой объем нефтегазовых доходов достигнет запланированного уровня. Если же реальная цена выше, то излишек доходов направляется в ФНБ, а если ниже, то дефицит покрывается за счет средств фонда. Соответственно, Минфину нужно найти такую формулу, при которой ФНБ не будет исчерпан полностью, но при этом бюджет не лишится необходимых для экономики средств.