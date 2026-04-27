Силуанов сообщил о росте госдолга регионов

Суммарный долг российских регионов достиг примерно 3,5 трлн рублей на фоне сохранения высокого уровня дефицита их бюджетов, который в 2026 году может превысить 1,9 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов в ходе заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании заявил, что объем государственного долга субъектов Российской Федерации составляет примерно 3,5 трлн рублей, передает РИА «Новости».

По его словам, «объем госдолга субъектов составил примерно 3,5 триллиона рублей». При этом Силуанов отметил, что ситуация с бюджетами регионов остается сложной.

Министр подчеркнул, что по итогам текущего года общий дефицит региональных бюджетов ожидается на уровне чуть более 1,9 трлн рублей, что примерно соответствует показателям прошлого года. В прошлом году, по словам Силуанова, дефицит вырос с обычных 200-300 млрд рублей до 1,5 трлн рублей.

Силуанов отметил, что такие значения превышают традиционные уровни дефицита консолидированных бюджетов субъектов, что указывает на сохраняющиеся сложности в финансах регионов.

По данным Международного валютного фонда общий госдолг России оказался самым низким среди стран «Большой двадцатки» по итогам прошлого года.

Правительство страны списало 16 субъектам две трети задолженности на общую сумму 31 млрд рублей.