В Калифорнии могут ввести налог для миллиардеров

В Калифорнии собрали 1,5 млн подписей за введение налога для миллиардеров. Акцию организовал Американский профсоюз работников здравоохранения.

Речь о единовременном 5-процентном налоге на состояние свыше 1 млрд долларов. Как сообщает The Wall Street Journal, инициатива, которая может коснуться примерно 200 жителей штата, направлена на компенсацию дефицита в сфере здравоохранения.

По прогнозам властей, из-за налоговой реформы Дональда Трампа 2025 года бюджет Калифорнии недосчитается 28 млрд долларов в год, что поставит под угрозу страховки для трех млн человек. Если такой налог будет введен, это может принести бюджету более 100 млрд долларов.

По данным опроса Института правительственных исследований, 52% избирателей поддерживают налог. Однако эксперты Калифорнийского налогового фонда опасаются оттока миллиардеров из штата, что может привести к ежегодным потерям до 4,5 млрд долларов.

В марте в штате Вашингтон ввели налог 9,9% на доходы выше 1 млн долларов, который начнет действовать с 2028 года. В штате Мэн ввели дополнительный подоходный налог в 2% для миллионеров. Кроме того, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул предложила ввести налог на квартиры в Нью-Йорке стоимостью выше 5 млн долларов.