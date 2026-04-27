Силуанов сообщил о запуске нового казначейского кредита

Новый вид казначейского кредита будет запущен, чтобы субъекты России могли покрыть кассовые разрывы в течение месяца, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Во время заседания президиума Совета законодателей России Антон Силуанов объявил о запуске нового вида казначейского кредита, передает РИА «Новости».

Министр финансов уточнил, что речь идет о казначейской кредитной линии, предназначенной для покрытия кассовых разрывов субъектов России в течение месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов на заседании президиума Совета законодателей заявил о росте суммарного долга регионов до примерно 3,5 трлн рублей и сохранении высокого дефицита их бюджетов в 1,9 трлн рублей.

Депутат Андрей Макаров пояснил эффект отсрочки по возврату региональных долгов по бюджетным кредитам как высвобождение более 103 млрд рублей на решение насущных проблем граждан.