СМИ: избиратели «накажут» политиков ЕС за рост цен

Глава Европейского экономического и социального комитета, профсоюзного объединения, консультирующего Еврокомиссию, Шеймус Боланд заявил, что избиратели, ощущающие на себе рост цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, накажут европейских политиков.

Его слова передает газета Politico.

«Избиратели, пострадавшие от «шока доходов» из-за роста цен и слабого экономического роста, могут попытаться наказать действующих политиков», — говорится в материале.

22 апреля Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия требует не покупать «ни одной молекулы российского газа», несмотря на энергокризис в Евросоюзе. Йоргенсен назвал «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на покупку российского газа на фоне энергетического кризиса.

21 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения СМИ о том, что Евросоюз рассматривает возможность возобновления совместных закупок газа на фоне растущих опасений в энергетическом секторе.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала тоже самое с вакцинами и теперь хочет скоординированных закупок газа в масштабах всего ЕС.