Совет Евросоюза разрешил использовать замороженные российские активы для обеспечения кредита Украине на €90 млрд. Средства будут выданы двумя траншами по €45 млрд в 2026–2027 годах. Погашение кредита, по замыслу Брюсселя, должно произойти за счет будущих репараций России, передает «Царьград».

Эксперты предупреждают, что это решение «закладывает бомбу» под финансовую систему самого ЕС. В случае конфискации российских резервов (около €210 млрд) Европа рискует потерять в России $266 млрд прямых инвестиций. Глава бельгийского депозитария Euroclear уже заявил, что компания станет уязвимой для судебных исков и ареста активов.

При этом Россия с начала СВО заморозила западные средства на 3,5 трлн рублей. 547 международных компаний покинули РФ, но лишь 8% закрыли бизнес. Остальные были проданы местному менеджменту с дисконтами до 70% (Renault — за 1 рубль, Nissan — за 1 евро).

Как утверждается в материале, экономика ЕС и без того близка к стагнации. Германия переживает спад, Франция и Италия балансируют на грани бюджетного кризиса (дефицит 5,8% и долг 138,3% ВВП). Многие европейские бизнесмены выступают против конфискации, опасаясь ответных мер Москвы.

В России уже заявили, что любые попытки изъять активы повлекут зеркальный ответ. Реальных механизмов возврата кредита у ЕС пока нет. Брюссель продолжает наращивать поддержку Киеву, не имея четкого плана.