Запрет ЕС на импорт российского СПГ может ударить по ценам

Евросоюз с 25 апреля запретил импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам. Как заявил РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин, главная проблема не в объемах, а в потере маневра. Именно спотовые поставки позволяли Европе оперативно закрывать пиковый спрос. Теперь этой возможности нет.

С 17 июня ЕС запретит и краткосрочный импорт трубопроводного газа. Полный отказ от долгосрочных контрактов намечен на 2027 год. При этом европейские подземные хранилища заполнены хуже обычного, а конкуренция за СПГ с Азией растет.

Российский газ не доминирует на рынке ЕС, но он был удобным и гибким инструментом благодаря короткому плечу поставок. Потеря этого инструмента, по мнению эксперта, неизбежно приведет к росту цен и волатильности. В выигрыше окажутся США и Норвегия, а также крупные трейдеры. В проигрыше — европейская промышленность и страны, зависящие от спотового газа.

«Газпром» ранее предупреждал, что ЕС столкнется с проблемами при заполнении хранилищ к зиме. Теперь эти предупреждения начинают сбываться. Европа отказывается от дешевого ресурса, замещая его более дорогим американским СПГ. Плата за политические решения ляжет на плечи европейских потребителей и промышленности, полагают специалисты.