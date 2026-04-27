Гособлигации Казахстана войдут в систему расчетов Euroclear

В 2027 году государственные облигации республики Казахстан войдут в список ценных бумаг, которые используются в международной расчетной системе Euroclear, следует из сообщения Национального банка республики.

Подключение к системе депозитария запланировано по модели построения прямого линка с локальной инфраструктурой.

«Это позволит иностранным инвесторам осуществлять операции с казахстанскими государственными облигациями наряду с действующей международной линией с Clearstream напрямую через глобальную расчетно-депозитарную инфраструктуру», — отмечается в сообщении Нацбанка Казахстана.

В конце декабря прошлого года стало известно, что европейский депозитарий разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые он считал российскими, сообщал «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра финансов Казахстана Даурена Кенбеила. Эти средства были направлены на реализацию проектов Казахстана.