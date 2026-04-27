Аналитики неожиданно пересмотрели прогноз по ценам на нефть

Аналитики Goldman Sachs повысили ценовые ожидания по нефти, сославшись на рекордное истощение мировых запасов из-за блокады Ормузского пролива, пишет Bloomberg.

Согласно записке банка, сокращение добычи в Персидском заливе на 14,5 млн баррелей в сутки привело к беспрецедентному падению запасов — до 12 млн баррелей в день.

Прогноз на Brent в четвертом квартале 2026 года увеличен с $80 до $90 за баррель. Оценки на текущий и третий кварталы также пересмотрены вверх: $100 и $93 соответственно. Эксперты банка считают, что экспорт из региона вернется к норме не ранее конца июня (ранее ожидалась середина мая), а восстановление добычи займет больше времени.

В Morgan Stanley, в свою очередь, сохранили прежние прогнозы: $110 во втором квартале, $100 — в третьем, $90 — в четвертом. По данным аналитиков, экспорт из Персидского залива обвалился на 14,2 млн баррелей в сутки, а мировые запасы сократились на 4,8 млн баррелей в день. В банке назвали шок огромным, а ситуацию — крайне неопределенной, отметив, что восстановление рынка носит условный характер.

