Японский индекс Nikkei впервые превысил 60 тыс. пунктов

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились заметным ростом котировок на фоне сообщений о предложениях Ирана по урегулированию конфликтов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, в ходе торгов вырос на 1,38%, до уровня 60 537,36 пункта. Впервые в истории он превысил отметку в 60 тыс. пунктов по итогам торгов. 23 апреля Nikkei уже поднимался выше этой отметки в ходе торгов, однако к их завершению снова ушел вниз.

По мнению местных наблюдателей, котировки растут на фоне продолжающегося притока капитала в акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом и полупроводниками.

Кроме того, стимулом для инвесторов стал некоторый оптимизм по ситуации вокруг Ирана. Ранее портал Axios сообщил, что Тегеран передал Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта, предусматривающее снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Ирана.