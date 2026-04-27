Нефтяной шок «расколол» промышленность Китая

Прибыль китайских промышленных предприятий в марте выросла на 15,8% в годовом исчислении, а по итогам первого квартала рост составил 15,5%, сообщает Bloomberg со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.

Показатель превысил прогнозы Bloomberg Economics и стал самым высоким для данного периода за последние пять лет. Однако за общими цифрами скрывается серьезная дивергенция, отмечают аналитики. Отрасли, поддерживаемые высокими ценами на нефть, металлы и чипы, процветают, а остальные несут убытки из-за роста стоимости сырья. Падение прибыли у производителей нефти и газа резко замедлилось: в первом квартале показатель сократился менее чем на 1% против минус 17% в январе-феврале. Причина — удорожание сырой нефти на фоне войны на Ближнем Востоке.

В электронной промышленности прибыль взлетела на 125% в годовом выражении благодаря мировым инвестициям в ИИ и дата-центры. Высокотехнологичные отрасли обеспечили более половины всего прироста в первом квартале: прибыль в производстве оптоволокна выросла на 337%, оптоэлектроники — на 43%, дисплейных устройств — на 36%.

Традиционные трудоемкие отрасли, такие как производство одежды, обуви и мебели, напротив, зафиксировали двузначное падение прибыли. Им трудно переложить возросшие издержки на потребителей.

Главный экономист ING Bank по Большому Китаю Линн Сонг предупреждает, что «раскол станет еще более явным». Экономист Дэвид Цюй добавляет, что сильные показатели первого квартала отражают рост отпускных цен и стабильные объемы производства, однако слабый внутренний спрос тянет экономику вниз. На рынке электромобилей ценовая война вспыхнула с новой силой, а некоторые экспортеры уже подняли цены для иностранных клиентов. Влияние «нефтяного шока» на корпоративные балансы может проявиться отчетливее в ближайшие месяцы, если цены на нефть останутся высокими, пишут авторы.