Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада?

Южная Корея сделала новый шаг к освоению Северного морского пути (СМП). Профильный подкомитет Национального собрания страны продвинул пакет законопроектов об арктическом судоходном маршруте: восемь инициатив сведены в один проект, который должен создать правовую базу для подготовки страны к «эре арктических маршрутов». В корейской прессе прямо подчеркивается: блокада ближневосточных морских путей и кризис вокруг Ормузского пролива усилили интерес к альтернативным маршрутам между Азией и Европой.

Параллельно южнокорейское правительство готовит пробный рейс контейнеровоза из Пусана в Роттердам через арктические воды. По оценкам Сеула, такой маршрут может сократить путь примерно с 20 до 13 тыс. км, а время перехода – примерно с 30 до 20 дней. Южнокорейские власти планируют согласования с Россией, поскольку значительная часть маршрута проходит через акваторию Северного морского пути, где разрешения выдает российская сторона.

На первый взгляд, это просто логистическая новость. Еще одна страна решила присмотреться к маршруту, который из-за таяния льдов становится доступнее. Но в действительности решение Сеула стоит рассматривать в гораздо более широком контексте. Тем более что перед нами не первый корейский заход в российскую Арктику.

Еще в 2013–2014 годах южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering была выбрана для строительства газовозов ледового класса Arc7 для проекта «Ямал СПГ». В 2014 году DSME получила заказ на девять таких судов, а весь флот для Ямала в итоге стал одним из ключевых элементов российской арктической логистики. Эти суда могли самостоятельно работать в тяжелых ледовых условиях и летом идти по Северному морскому пути. А проект «Ямал СПГ» с портом Сабетта и ледовыми газовозами превратил СМП из красивой карты в реальный энергетический маршрут. Первый груз «Ямала СПГ» был отправлен в декабре 2017 года.

Для Южной Кореи это было выгодное сотрудничество. Но для Запада это стало тревожным сигналом: российская Арктика может развиваться даже под давлением, если опирается на азиатские технологии, китайский капитал и незападные рынки.

Поэтому после 2022 года эта линия была резко обрублена. Проект «Арктик СПГ – 2» превратился в одну из главных целей санкционной политики США и ЕС. Южная Корея оказалась в характерной для многих стран позиции: коммерческий и промышленный интерес к российской Арктике есть, но участие в нем стало зависеть от санкционного режима, политической линии Вашингтона и общей дисциплины западного блока.

Схожая картина была и у других стран. Дания через Maersk в 2018 году показала, что западный бизнес тоже готов проверять СМП. Контейнеровоз Venta Maersk прошел по Северному морскому пути в Санкт-Петербург. Тогда это выглядело как возможная заявка на будущую контейнерную логистику через Арктику, но после 2022 года компания решила прекратить деятельность в России.

Франция участвовала в российской арктической газовой повестке через TotalEnergies. Компания была акционером проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2». Но после 2022 года TotalEnergies заявила, что не будет предоставлять новый капитал для «Арктик СПГ – 2», а затем списала активы, связанные с этим проектом. В 2024 году компания объявила форс-мажор по «Арктик СПГ – 2» после того, как проект оказался под американскими санкциями.

Япония действовала осторожнее. Через Mitsui и государственную JOGMEC она вошла в «Арктик СПГ – 2» с долей 10%. Японские компании и государственные институты участвовали и в финансировании, и в судоходной части проекта. Но после американских санкций японская сторона стала минимизировать операционное участие. При этом полностью от российского газа Япония не отказалась – она продолжает импортировать СПГ с «Сахалина-2», который обеспечивает около 9% японского импорта СПГ и около 3% выработки электроэнергии.

Иными словами, западные и союзные Западу страны не раз проявляли интерес к российской Арктике. Но почти каждый раз за экономическим сближением следовала политическая коррекция: санкции, отказ от новых вложений, заморозка проектов, выход компаний, запрет на технологии или страховые и логистические ограничения.

Смысл этих мер понятен. Если Россия сможет построить новые заводы СПГ, обеспечить их ледовым флотом, найти азиатских покупателей и провести грузы по СМП, то западная энергетическая блокада окажется неполной. Тогда маршрут вдоль российского арктического побережья станет не просто транспортной линией, а северным обходом санкционного давления.

Поэтому контригра Запада развивалась сразу по нескольким направлениям. Правовое направление – оспаривать российские претензии на особый режим СМП и говорить о свободе судоходства. Санкционное направление – бить по СПГ, газовозам, страхованию, технологиям, оборудованию и финансовому сопровождению. Военное направление – усиливать НАТО в Арктике.

Отдельный элемент – ледоколы. В 2024 году США, Канада и Финляндия создали ICE Pact – партнерство по развитию ледокольного и полярного судостроения. Формально речь идет о безопасности и правилах в Арктике. По сути – о попытке сократить российское преимущество в ледокольном флоте, без которого реальная конкуренция в Арктике невозможна.

И вот на этом фоне Южная Корея снова поднимает тему Северного морского пути. Причем делает это не в форме частного бизнес-интереса, а как элемент государственной политики: закон, пилотный рейс, развитие Пусана как арктического логистического узла, подготовка судов ледового класса и портовой инфраструктуры. Министр океанов и рыболовства Хван Чон У прямо говорил, что Сеул должен подготовиться к эпохе арктических маршрутов и превратить юго-восток страны – Пусан, Ульсан и Кеннам – в заточенную на эти маршруты логистическую зону.

Но для Южной Кореи это не только логистика. Это судостроение, портовая конкуренция, СПГ, контейнерные перевозки, энергетическая безопасность и борьба за роль в новой карте мировой торговли.

Если СМП станет хотя бы сезонной альтернативой маршруту через Суэц, Корея не хочет остаться в стороне, уступив инициативу Китаю.

На решение Сеула накладывается и военный фактор. На фоне конфликта вокруг Ирана и Ормуза в США обсуждали возможность переброски американских систем Patriot из Южной Кореи для нужд ближневосточного театра военных действий. Президент Ли Чжэ Мен, по данным Reuters, признавал, что Сеул не может полностью запретить США передислоцировать собственные военные активы.

Позднее американское командование уточняло, что ключевая система THAAD не была переброшена из Южной Кореи на Ближний Восток, хотя отдельные компоненты и боеприпасы перемещались. Но для Сеула важен был сам сигнал: если Вашингтон перераспределяет военные ресурсы между различными ТВД, то Южная Корея тоже должна думать о собственной стратегической автономии – в обороне, энергетике и логистике.

Поэтому корейский разворот к СМП выглядит не просто коммерческим расчетом. Это аккуратный, но заметный сигнал сразу в несколько адресов.

России – что Сеул не закрывает дверь для конструктивного сотрудничества, несмотря на санкционный опыт последних лет. Китаю – что Южная Корея не собирается отдавать Пекину монополию на азиатское участие в северной логистике. США – что союзник остается союзником, но не хочет навсегда привязывать свои транспортные и энергетические планы к американской санкционной повестке.

В Японии ситуация иная. Токио сотрудничество с Россией по газу до конца не прекращал, но действует крайне осторожно и фактически ждет политического окна – либо ослабления санкционного давления, либо прямой американской отмашки на более масштабное восстановление проектов. Южная Корея, похоже, решила не ждать. Ее новая арктическая политика говорит: если конфликт на Украине завершится или хотя бы перестанет быть главным приоритетом США, те, кто заранее подготовил инфраструктуру, суда, порты и юридическую базу, окажутся в выигрыше.

На фоне кризиса в Персидском заливе этот расчет стал особенно понятен. Южный маршрут через Суэц, Красное море, Баб-эль-Мандеб, Персидский залив и Малаккский пролив все чаще выглядит не просто длинным, а политически уязвимым.

Северный морской путь остается сложным, дорогим, сезонным и зависимым от России. Но именно поэтому он оказался стратегически важным: не как полная замена южным коммуникациям, а как страховочный маршрут для мира, где южные морские артерии все чаще оказываются под ударом.

«На фоне возникающих угроз в Красном море и неспокойной работы Суэцкого канала Трансарктический транспортный коридор становится главной безопасной альтернативой южным морским путям», – говорит глава Минтранса России Виталий Савельев.

Для России это шанс доказать, что СМП – не миф и не пропагандистский проект. В 2024 году грузопоток по маршруту достиг почти 37,9 млн тонн, что стало рекордом, хотя противодействие Запада и не дало достигнуть объявленной цели в 80 млн тонн к 2024 году.

Для Запада развитие СМП – это вызов: чем больше стран начинают видеть в нем полезный маршрут, тем труднее удерживать его в режиме санкционной изоляции. А для Южной Кореи это момент выбора. Можно ждать, пока Вашингтон, Москва и Пекин договорятся о правилах новой Арктики. А можно заранее занять место у входа в северный коридор. Судя по последним решениям Сеула, там выбрали второй вариант.